Bakan Yumaklı: Yeşil vatan seferberliği ile 1 yılda 550 milyon fidanı toprakla buluşturacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ülke sathında, 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Yumaklı, "Yeşil Vatan Seferberliği"ne ilişkin düzenlenen basın toplantısında, doğru adımlar atıldığı sürece, iklim değişikliğinin zararlı etkilerini azaltmanın ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın mümkün olduğunu söyledi.

Ormanların, bu mücadelenin en büyük güvencesi olduğunu bildiren Yumaklı, "Son 23 yılda, 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı, 23,4 milyon hektara çıkarmış olduk. Böylece, ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 30’u ormanlarla kaplı hale geldi" diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye'nin yaptığı bu çalışmalarla, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 4 ülke arasına girdiğine işaret ederek, iklim değişikliğinin etkisiyle yangın riski artarken tecrübeleri ve teknik kapasiteleriyle bu mücadeleyi en üst seviyede sürdürdüklerini vurguladı. Birçok yöntemle, ormanları koruduklarını anlatan Yumaklı, bu yıl şu ana kadar 2 bin 982'si orman içinde, 4 bin 110'u da orman dışı olmak üzere, toplam 7 bin 92 yangınla mücadele ettiklerini hatırlattı.

"Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz"

Anayasanın 169. maddesi gereğince, yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasının zorunluluğuna dikkati çeken Yumaklı, "Yanan alanlar hiçbir şekilde imara açılamaz. Orası tekrar ağaçlandırılmak zorundadır" dedi.

Hem bireysel hem kurumsal yapılacak faaliyetlerin, 1 yıl boyunca devam edeceğini aktaran Yumaklı, "Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ülke sathında, 1 yılda 550 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. 1 Kasım'da, 81 ilde 922 ilçede fidan dikim alanlarında, 7'den 77'ye bütün vatandaşlarımızla birlikte fidan dikeceğiz. 2019 yılındaki 11 Kasım'da, 13,8 milyon fidan aynı gün dikilmiş, bir günde en fazla fidan dikme rekoru olmuş. Bu yıl, bu rakamı aşmak da bizim ikinci bir hedefimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Gazze Hatıra Ormanı kuruyoruz"

Yumaklı, seferberliğin ikinci ayağında gerçekleştirilecek faaliyetlere değinerek, şöyle devam etti:

"Bu yıl, yangınla mücadelede şehit olan kahramanlarımız anısına, 8 ilde 17 noktada hatıra ormanları kuruyoruz. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 11 ilde, hatıra ormanları oluşturuyoruz. 81 ilimizde Aile Yılı olması hasebiyle, 'Aile Yılı Ormanları' kuruyoruz. Gazze soykırımında, şehit olan 68 bin masum insan için 'Gazze Hatıra Ormanı' kuruyoruz. Kızılay ile yaptığımız '1 kan verene 3 fidan' kampanyası kapsamında, 4,5 milyon fidanı dikmiş olacağız. Basketbol Federasyonu'muz ile imzaladığımız 'Her Basket Bir Fidan' kampanyası kapsamında, fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Benzer işbirliğimiz yine Futbol Federasyonu'muzla, 11 Kasım ve sonrası için yapılacak etkinliklerle hayata geçmiş olacak."

"gelecegenefes.gov.tr" adresinden ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşılabilecek

Yumaklı, gelecek günlerde talep eden kuruluşlarla imza törenleri olacağını, sonrasında bu kurumlarla hatıra ormanı oluşturma faaliyetini de gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Seferberlik boyunca, yeşil vatana katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız, kurumlarımız, firmalarımız 'gelecegenefes.gov.tr' adresinden, ihtiyaç duydukları tüm bilgilere ulaşabilirler. Bu site, devletimizin resmi güvencesi altında, milletimizle fidanları buluşturan dijital köprüdür. Bugünden itibaren, ayrıca Geleceğe Nefes mobil uygulamasını da hayata geçirmiş olduk. Vatandaşlarımız, hem internet sitesi, hem de mobil uygulama üzerinden ücretsiz fidan sahiplenebilir, kendileri veya sevdikleri için özel sertifika edinebilirler." değerlendirmesinde bulundu.