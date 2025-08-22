Bakan Yumaklı'dan belediyelere içme suyu uyarısı: Bu diğer konulardan çok daha hayati

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, içme suyu konusunda belediyelere önemli görevler düştüğünü belirterek, "Buradan bütün belediyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz." dedi.

Çorum'da DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesini ziyaret eden Yumaklı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarım alanında gıda arzı güvenliği kadar su konusunun da önemli olduğunu vurguladı.

Üretimin yanı sıra vatandaşların sağlıklı içme suyuna ulaşması için yatırımların yapıldığını belirten Yumaklı, iklim değişikliğiyle birlikte suyun öneminin daha da artacağına dikkati çekti.

Türkiye'de AK Parti hükümetleri döneminde suyun akışına yön veren birçok yatırım yapıldığına işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3,5 trilyonluk bedelle 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi ve benzeri tesisler hizmete alındı. Biz her damla suyu saklayan bir bilgelik ve gelecek nesillere bırakılmış bir miras olarak gördük. Bu vizyonla, bu amaçla, bu hedefle çalışmaya devam ettik. Gıda güvenliği için Türkiye'mizde tarımsal üretimin devam edebilmesi için 72 milyon dekarlık alanı da sulamaya açtık. 75 baraj ve gölet 3,4 milyar metreküplük ek su depolama tesisi, 102 arıtma tesisi, 115 bin kilometrelik, dünyanın çevresini üç defa dolaşabilecek borulama yatırımlarımızı yaptık. 2100 yılına kadar suyumuzu planlamak için Devlet Su İşleri başta olmak üzere Bakanlığımızın bütün birimleri gece gündüz çalışıyor."

Türkiye'nin 2100 yılına kadar su kaynaklarının yüzde 25'ini kaybedeceğinin ön görüldüğünü ifade eden Yumaklı, şu anda alınan tedbirlerin başarısız olması durumunda Türkiye'nin 2030'da su stresi olan ülke kategorisinden su fakiri olan ülke kategorisine geçebileceğini kaydetti.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki su verimliliği seferberliğini, sıfır atık seferberliğinde olduğu gibi başarıyla uygulayarak dünyaya örnek olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ulusal Su Kurulu'nun pazartesi günü toplandığını hatırlatan İbrahim Yumaklı, şunları kaydetti:

"Temmuz, ağustos gibi hava sıcaklıklarının çok üst seviyelere çıktığı dönemde gündem olduğu için özellikle içme suyu konusunda yerel yönetimlere, belediyelerimize önemli görevler düştüğünü buradan tekrar belirtmek istiyorum. En başta kayıp kaçak oranımız. Yani sisteme verdiğiniz 100 birimlik suyun çeşmelerden de 100 birim olarak akmasını sağlamak gerekir. İllerin içme suyu yönetimi için işletme planı dediğimiz o ile dair yılın 12 ayında suyun yönetiminin nasıl yapılacağı konusu, yani işletme planı konusu son derece önemli. Bu işletme planlarına da harfiyen uyulması gerektiğini belirtmek istiyorum. Buradan bütün belediyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bunu göz ardı edemeyiz, yok sayamayız, önemsiz göremeyiz. Son ana gelene kadar bu konuda eğer bu belirtmiş olduğumuz hususlar yerine getirilmezse problem yaşanması mukadderdir. Sizlerden istirhamım bunu sadece yanınızda çalışan profesyonellere bırakmayın, lütfen kendiniz de bizatihi takip edin. Emin olun bu faaliyette bulunduğunuz diğer konulardan çok çok daha önemli ve hayati."

"Algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin"

Doğru işletme uygulamalarının hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, "Ben herhangi bir polemiğe girmek istemiyorum. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün görev ve faaliyet alanı içerisindeki bütün uygulamaları, yatırımları birebir de takip eden birisi olarak söylüyorum. Biz ülkemizdeki hangi konuda olursa olsun suyun depolanması, suyun arzı konusunda görev ve sorumluluklarımızı harfiyen ve sonuna kadar yerine getiriyoruz. Dolayısıyla buradan da ilgililere tavsiyem algıyı yönetmeyin, suyunuzu yönetin." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, belediyelerin ölçeklerinin üzerinde yatırım olması durumunda Devlet Su İşleri ile sözleşme yaparak ihtiyaçları karşılamak üzere yatırıma hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.