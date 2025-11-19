Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Bakan Yumaklı'dan açıklama: Yeni uygulamayı duyurdu

Fatih’te aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirten Yumaklı, hem denetimlerin artırıldığını hem de yeni uygulamaların devreye alınacağını açıkladı.

Yeni uygulamayı duyurdu: Seneye hayata geçecek

Bakan Yumaklı, bakanlığın denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, “Zirai ilaçlar reçete ile satılacak” dedi. Yeni dönemde, bitki koruma ürünlerinin tıpkı beşeri ilaçlar gibi yalnızca ziraat mühendislerinin düzenleyeceği “B-Reçetesi” ile temin edileceğini belirtti. Yumaklı yeni uygulamayı, "Mevcut uygulamalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bunlardan biri B-Reçetesi yani Bitki reçetesi. Bu sistemle ilgili artık zirai ilaçlarda bitki koruma ilaçları da beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek. Böylece istediği ilacı istediği zaman alınması mümkün olmayacak. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız" diyerek duyurdu.

"Olayı sonuna kadar araştırıyoruz"

Bakan Yumaklı'nın konuya ilişkin açıklamasının devamı şu şekilde:

"Vatandaş odaklı yeni bir uygulamamızı yine buradan paylaşmak istiyorum. Mobil kullanıma uygun bir şekilde tasarlanan bu sistemde vatandaşlarımız gıda konusunda her türlü uygunsuzluğu bize iletebilecekler. Böylece vatandaşlarımız gönüllü bir gıda denetçisi olmuş olacak.

İstanbul'da aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetti. Böcek ailesine baş sağlığı diliyorum. Soruşturma bütün hassasiyetiyle devam ediyor. Bize intikal eden her türlü açıdan en ince detayına kadar araştırıyoruz. Risk analizi bazında denetimlerimiz devam ediyor."