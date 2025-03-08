Bakan Yumaklı'dan önemli sahipsiz köpek açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Konya'nın Karatay ilçesinde 10 sokak köpeğinin 2 yaşındaki Rana El Selci'yi öldürmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yumaklı, Hakkari'de de 1,5 ay önce 12 yaşındaki Eslem'in benzer şekilde öldüğünü anımsatırken, adli makamların çalışma yaptığını ifade etti.

Bakan, "Yasaların verdiği yetkiyi kullanarak sorumluların hak ettikleri cezayı alması için Bakanlık olarak süreci yakinen takip ediyoruz. Sahipsiz köpeklerle ilgili tartışmaların başladığı günden bu yana üzerinde durduğumuz tek nokta, bu köpeklerin yerlerinin sokaklar olmadığıdır" ifadelerini kullandı.

'Yerel yönetimleri uyarıyoruz'

Yumaklı, tüm yerel yönetimleri, toplama, kısırlaştırma ve sahiplendirmenin yanı sıra, popülasyonun kontrol edilemediği durumlara dair ilgili hükümleri de uygulamak üzere, 5199 Sayılı Kanuna ve ilgili yönetmeliğe uymaları konusunda tekrar uyardıklarını dile getirdi.

Bakan şunları kaydetti: "Bu kapsamda, yerel yönetimlerin bütçelerinden ayırmaları gereken miktarı rehabilitasyon ve bakımevi yapımı gibi işler için kullanıp kullanmadığının denetimini en küçük bir taviz vermeden sürdüreceğiz. Denetim sonucu görevini yapmadığı tespit edilen sorumlular hakkında hapis cezası dahil kanunun öngördüğü her türlü yaptırımın uygulanacağını hatırlatıyoruz. Ayrıca, belediyelerin hayvanların toplanmasını yeterince sağlayamadığı, topladığı hayvanları doğrudan veya usulsüz sahiplendirmeyle bırakmaları durumunda uyguladığımız ağır cezai yaptırımlara kararlılıkla devam edeceğiz."