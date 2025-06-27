Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı: 'Geleceği yakmayın'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de meydana gelen depremde yüzlerce ağacın kül olduğuna vurgu yaparak, orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Bakan Yumaklı, "Doğaya verdiğimiz zarar yarınımıza, geleceğimize verilmiş bir zarardır. Geleceğimizi bir dikkatsizlik sonucu yakmayalım." ifadelerini kullandı.

Dün, İzmir'in Aliağa ilçesinde çöplük alanda dün başlayan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Yangın ancak 11 saat sonra kontrol altına alınabilmişti.

"Dikkatli olalım, geleceğimizi yakmayalım"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yumaklı, yangınların çoğunun küçük bir dikkatsizlikten çıktığını belirterek, açık alanda ateş ve çöp yakmama çağrısında bulundu:

"DİKKATLİ OLALIM, GELECEĞİMİZİ YAKMAYALIM

İzmir’in Aliağa ilçesinde sıradan görünen bir dikkatsizlik sonucu yüzlerce ağacımız kül oldu. Bir sanayi sitesinde çöp yakmak belki “5 dakikalık bir iş”ti. Ama bedeli, yıllar boyunca büyüttüğümüz ağaçlarımızın yanıp gitmesiyle sonuçlandı.

Yangınların çoğu “küçük bir dikkatsizlikten” çıkıyor.

AMA SONUCU HİÇ DE KÜÇÜK OLMUYOR.

Yeşil Vatan’ı korumak hepimizin görevi.

Bir defa daha söyleyelim;

LÜTFEN AÇIK ALANDA ATEŞ YAKMAYIN, ÇÖP YAKMAYIN, SİGARA İZMARİTİ ATMAYIN!

CEZASI AĞIR. YAPMAYIN!!! DAHA NASIL ANLATABİLİRİZ Kİ?

Doğaya verdiğimiz zarar yarınımıza, geleceğimize verilmiş bir zarardır. Geleceğimizi bir dikkatsizlik sonucu yakmayalım."