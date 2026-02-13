Bakan Yumaklı'dan selden etkilenen üreticilere destek açıklaması

Bakan Yumaklı, sağanağın etkili olduğu İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Manisa, Konya, Isparta ve Kahramanmaraş başta olmak üzere yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşların ve üreticilerin yanlarında olacaklarını söyledi.

Sahada çalışmalar aralıksız sürüyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı, geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

"Olumsuzlukların yaşandığı illerde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, ilk andan itibaren vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olası olumsuzluk yaşanabilecek illerimizde de ekiplerimiz teyakkuz halindedir ve gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır. Süreci yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."