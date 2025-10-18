Bakan Yumaklı'dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nda Türkiye vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nda yaptığı konuşmada çevre koruma anlayışının çok boyutlu bir dönüşüm olduğunu belirtti.

Yumaklı, “Türkiye olarak biz, sıfır atık vizyonunu sadece çevre politikalarının değil, tarım, orman, su ve gıda politikalarımızın merkezine yerleştirdik” ifadelerini kullandı.

Forumun ikinci gününde geniş katılım

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, dünyanın dört bir yanından liderleri, akademisyenleri, büyükelçileri ve çevre politikası uzmanlarını bir araya getirdi.

Forum, bu yıl “Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm” temasıyla düzenlendi.

“Sıfır atık artık bir çevre politikası değil, yaşam biçimi”

Bakan Yumaklı konuşmasında, sıfır atık yaklaşımının artık yalnızca bir atık yönetim politikası olmadığını vurguladı:

“Bu yaklaşım, kaynakların verimli kullanıldığı, suyun, toprağın ve ormanın korunduğu, sürdürülebilir bir yaşam biçimini ifade ediyor.”

Yumaklı, 2025–2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı kapsamında önemli adımlar attıklarını söyledi.

Organik atıkların kompost ve biyogaz tesislerinde değerlendirildiğini, arıtılmış suların yeniden kullanıldığını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırıldığını belirten Yumaklı, bu uygulamaların kaynak verimliliğini artırarak karbon salımını azalttığını ifade etti.

“Türkiye her yıl milyonlarca fidan dikiyor”

Ormanların sıfır atık felsefesinin doğal bir parçası olduğunu belirten Yumaklı, orman atıklarının enerji üretiminde değerlendirildiğini ve biyokütle potansiyelinin çevreyle uyumlu biçimde kullanıldığını aktardı.

Bakan Yumaklı, mera yönetimi, organik tarım ve akıllı tarım uygulamalarıyla toprak karbonunun korunduğunu, bu adımların hem toprak sağlığını güçlendirdiğini hem de biyolojik çeşitliliği desteklediğini vurguladı.

2053 Net Sıfır Emisyon hedefi vurgusu

Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda üretim süreçlerinin de çevreyle birlikte dönüştüğünü belirten Yumaklı, tarım, orman ve su yönetimi politikalarının bu hedefte kilit rol oynadığını söyledi.

Yumaklı ayrıca, nitrat kirliliğine karşı yeni düzenlemeler yaptıklarını ve 4 bin 869 istasyonda su kalitesinin düzenli olarak izlendiğini açıkladı.

“Gıda israfını hasattan itibaren önlemeye çalışıyoruz”

Bakan Yumaklı, gıda israfıyla mücadelenin yalnızca tüketim aşamasında değil, hasattan itibaren ele alındığını belirtti.

Kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla kentsel alanlarda %80’e varan su tasarrufu hedeflediklerini belirten Yumaklı, çevre mücadelesinin yalnızca ulusal değil, küresel bir sorumluluk olduğunu söyledi.