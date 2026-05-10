Bakan Yumaklı'dan yapay et ve kurbanlık arzı açıklaması

Kurban Bayramı öncesi denetimlerin başladığını ve vatandaşların kurbanlıkları "TarımCebimde" uygulaması üzerinden küpe numarasıyla sorgulayabileceklerini söyleyen Bakan Yumaklı, şu an için hayvan arzında da sorun olmadığını ifade etti.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 5 Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonunda denetimlerin devam ettiğini ifade eden Bakan Yumaklı, gübre tedarikine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Gübre tedariğinde alternatif pazar arayışı

Stok güçlendirici tedbirler sayesinde gübrede savaş kaynaklı bir sıkıntı yaşamadıklarını ifaden Yumaklı, "Ticaret Bakanlığımızla koordineli şekilde gübre ile alakalı bazı dış ticaret tedbirleri ve gümrük vergisi indirimleri gibi önlemler aldık. Ayrıca yaklaşık 10 yıldır kullanımı yasak olan amonyum nitrat gübresinin üretimine yeniden izin verdik. Önümüzdeki ekim dönemlerinde üreticilerimizin sıkıntı yaşamaması adına bazı ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Gübre tedariği konusunda alternatif pazar arayışlarımızda da son aşamaya geldik." dedi.

Tarımda zor yılın ardından bereket beklentisi

İbrahim Yumaklı, geçen yıl yaşanan zirai don ve kuraklık nedeniyle oluşan rekolte kayıplarına karşı üreticilere yaklaşık 46 milyar lira destek verildiğini açıkladı. Yumaklı, yürütülen saha çalışmaları sonrası bu yıl hububat ile sebze-meyvede verimin yüksek olmasının beklendiğini belirterek hem üreticinin kazanacağı hem de tüketicinin bol ve daha uygun fiyatlı ürüne ulaşacağı bir sezon öngördüklerini ifade etti.

Yapay etle ilgili iddialar

Bakan Yumaklı, yapay etle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Türkiye'de bu yönde herhangi bir çalışma bulunmadığını belirterek, "Çok net söylüyorum: Yapay et diye bir gündemimiz hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Zaman zaman bu konuda dezenformasyon yapıldığına şahit oluyoruz. Ben bu konuyu defalarca açıkladım. Sizler aracılığıyla bir kez daha ifade etmek isterim; yapay et Türkiye'ye giremez" dedi.

Tarımda gençlere 10 milyar liralık destek

Tarımda genç istihdama ilişkin teşviklere de değinen Yumaklı, gençlerin tarımdan uzaklaşmasının küresel bir sorun olduğunu belirterek Türkiye'de çiftçi yaş ortalamasının 58 olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı, gençlerin üretimde daha fazla yer alması için 2026 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında 10 milyar liralık bütçe ayrıldığını duyurdu. 100 bin ile 30 milyon lira arasındaki projelere KDV dâhil yüzde 50-70 hibe verileceğini, desteklerin en az yüzde 20'sinin gençler ve kadınlara ayrılacağını söyledi.

Ayrıca Tarım Orman Gençlik Konseyi'nin kurulduğunu belirten Yumaklı, 40 ilden 42 genç üreticinin yer aldığı konseyin tarım alanındaki deneyimlerini paylaşarak gençlere ilham verdiğini ifade etti.

Kırmızı ette kendine yeterlilik oranı yüzde 90

İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin kırmızı ette kendine yeterlilik oranının yüzde 90 olduğunu belirterek "Kırsalda Bereket" projeleriyle bu oranı yüzde 100'e çıkarıp ihracat hedeflediklerini açıkladı. Büyükbaş hayvancılık kapsamında üreticilere 5-30 gebe düve finansman avantajlarıyla verilirken, sigorta ve besleme desteği için yaklaşık 270 bin liralık katkı sağlandığı bildirildi. Küçükbaş hayvancılıkta ise üreticilere 100 baş hayvan verilmesini içeren projenin ilk teslimatlarının yaz aylarında yapılacağı belirtildi.

İhraç ürünlerde uygunsuzluk bildirimleri yüzde 74 azaldı

İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği'ne ihraç edilen gıda ürünlerine ilişkin uygunsuzluk bildirimlerinin son 5 yılda yüzde 74 azaldığını açıkladı. RASFF sistemi kapsamında geri dönen ürünlerin tamamının analiz edildiğini belirten Bakan, uygunsuz bulunan ürünlerin imha edildiğini ve iç piyasaya sunulmasının kesinlikle mümkün olmadığını vurguladı.

Pestisit kullanımını azaltmak için 15 ilde Kalıntı Eylem Planı uygulandığını ifade eden Yumaklı, tarım ilaçlarının kullanımını takip eden B-Reçete Sistemi'nin 1 Temmuz itibarıyla ülke genelinde devreye alınacağını söyledi.

Gıda güvenliği kapsamında yılda yaklaşık 1,3 milyon denetim yapıldığını belirten Bakan Yumaklı, yanıltıcı etiketlerin yasaklandığını, tüketicilerin "Güvenilir Gıda" uygulamasıyla denetim sürecine dahil edildiğini vurguladı.

Tarımda planlı üretim

2024 itibarıyla tarımda planlı üretim sistemine geçildiğini aktaran Yumaklı, 13 stratejik ürün ve yem bitkilerini kapsayan sistemin bitkisel üretimin yaklaşık yüzde 80'ini içerdiğini ve hayvansal üretimde de planlamaya uyum sağlayan üreticilere ilave destek verildiğini kaydetti.

Yaz öncesi orman yangınlarına karşı hazırlıkların da tamamlandığını ifade eden Yumaklı, riskli illerle yapılan toplantıya Mustafa Çifçi'nin de katıldığını kaydetti. Bu yıl 28 uçak, 119 helikopter, 14 İHA, 6 bin kara aracı, 28 bin personel ve 138 bin gönüllünün mücadelede görev alacağı açıklandı.