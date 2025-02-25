Bakanı Mehmet Fatih Kacır açıkladı: Türkiye, küresel helal ekonomisine yön veren ülke olma hedefinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen ‘Uluslararası Helale Uygunluk Değerlendirme Sempozyumu'na katıldı.

Türkiye'nin küresel helal ekonomisindeki rolüne değinen Bakan Kacır, Türkiye'yi küresel helal ekonomisine yön veren lider ülke konumuna taşımaya kararlı olduklarının altını çizdi.

"Helal turizm pazarının büyüklüğü 250 milyar doları aştı"

Helal ürün ve hizmetleri yalnızca Müslümanlar ın değil, farklı inançlara sahip kişiler tarafından giderek daha fazla tercih edildiğini ifade eden Bakan Kacır, Helal turizm pazarının büyüklüğü 250 milyar doları aştığına da vurgu yaptı:

Şeffaf üretim süreçleriyle, insan sağlığını önceleyen yaklaşımıyla, adil ve sürdürülebilir ilkeler ile helal sektörü; Müslümanların dini esaslar doğrultusunda hayatlarını yaşamalarına imkan tanıyor. Şeffaf üretim süreçleri, insan sağlığını önceleyen yüksek kalite standartları ve sürdürülebilirliği esas alan yaklaşımıyla; finanstan gıdaya, ilaçtan turizme pek çok alanda güvenilir ürün ve hizmetlere erişimini mümkün kılıyor.

Elbette helal ürün ve hizmetlerin yalnızca Müslümanlar için değil farklı inançlara mensup bireyler için de giderek daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Bugün küresel helal ekonomisi; ölçeği ve kapsamı itibarıyla günden güne daha geniş bir tüketici kitlesine hitap eden, dinamik ve hızla büyüyen bir ekosistem konumunda. Bakınız, helal sertifikalı kozmetik sektörü 80 milyar doların üzerinde bir ölçeğe sahip.

Helal turizm pazarının büyüklüğü 250 milyar doları aştı. Yakaladığı güçlü büyüme ivmesiyle 2 trilyon dolarlık küresel helal gıda pazarının 2033'te 5,3 trilyon dolarlık hacme ulaşması öngörülüyor"

"TSE, bugüne kadar 572 helal uygunluk belgesi düzenledi"

Helal ekonomisinin sunduğu fırsatları değerlendirerek, Türkiye'yi küresel helal ekonomisine yön veren lider ülke konumuna taşımaya kararlı olduklarını belirten Bakan Kacır, Türk Standartları Enstitüsü'nün bugüne kadar 572 helal uygunluk belgesi düzenlediğine de vurgu yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın dört bir yanında inşa ettiğimiz ticaret köprüleri arasında, bilhassa İslam ülkeleri kurduğumuz bağlar bizler için çok değerli ve kuvvetli. Dost ve kardeş İslam coğrafyası ile her geçen gün artan ticari ve ekonomik bağlarımızla ülkemizin küresel helal ekonomisindeki rolü gün geçtikçe artıyor.

Tabii sağlıklı işleyen bir helal ekonomisi hacmi oluşturmak adına helal sertifikasyonu kritik önem taşıyor. Bu doğrultuda, ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek otorite konumundaki Helal Akreditasyon Kurumu‘nu (HAK) kurduk.

Ürün ve hizmetlerin sürdürülebilir, sürekli ve standart ölçekli yürütülmesi adına önemli adımlar attık. Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş laboratuvar altyapısıyla standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında öncü kurumumuz Türk Standartları Enstitüsü, vatandaşlarımızın helal ürün ve hizmetlere ulaşmasında da ön safta yer alıyor. Tüketicilerin inanç ve değerlerine uygun ürün ve hizmetlere erişimi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordinasyon içinde hareket eden Enstitümüz bugüne kadar 572 helal uygunluk belgesi düzenledi."

(İHA)