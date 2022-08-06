Bakanı Soylu: 'TOTOBO' isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
Bakan Soylu, "İstanbul Emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi." açıklaması yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.