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Bakanı Soylu: 'TOTOBO' isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Bakan Soylu, "İstanbul Emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

 