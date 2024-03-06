Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da kaç yabancı var?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yasal kalış hakkına sahip toplam yabancı sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada İstanbul'daki yabancı nüfusun güncel durumuna dair rakamları paylaştı.
Yerlikaya, İstanbul'da yasal kalış hakkına sahip toplam yabancı sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu, bu kişiler arasında geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının ise 350 bin 532 olduğunu açıkladı.