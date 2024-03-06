Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da kaç yabancı var?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tam Güvenli Fatih Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada İstanbul'daki yabancı nüfusun güncel durumuna dair rakamları paylaştı.

Yerlikaya, İstanbul'da yasal kalış hakkına sahip toplam yabancı sayısının 1 milyon 92 bin 697 olduğunu, bu kişiler arasında geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının ise 350 bin 532 olduğunu açıkladı.