Bakanlar bilançoyu verdi: Sekiz orman yangını devam ediyor; yedi kişi gözaltında

Türkiye'nin başka batı bölgesindeki kentler olmak üzere birçok farklı noktasında orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, yangınlara ilişkin soruşturmalara dair bilgi verdi.

Yerlikaya, ülke genelinde 15-17 Ağustos arasında 19 orman yangını meydana geldiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, İzmir'in Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1 ve Karşıyaka ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün saat 19:45 itibariyle sekiz yangının sürdüğünü, dördünün enerjisinin düştüğünü açıkladı.