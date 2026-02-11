Bakanlar değişti mi? Kabine değişti mi, yeni bakanlar kimler oldu? Hangi bakanlar değişti?

Resmi Gazete'nin yayımlanması ile birlikte Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanı oldu. Geceye damga vuran gelişme sonrası iki bakanın biyografisi merak edilirken vatandaşlar diğer bakanların değişip değişmediğini araştırmaya başladı. Bugün yoğun şekilde "Bakanlar değişti mi" sorusuna cevap aranıyor.

Kabine değişti mi?

Cumhurbaşkanı kararı ile sadece iki bakan değişti. Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'nın yerine ise Mustafa Çiftçi getirildi. Diğer bakanlıklarda değişiklik yok.