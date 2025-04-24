Bakanlar İstanbul'la ilgili son bilgileri paylaştı: İşte en çok hasar ihbarı yapılan 3 ilçe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından son 12 saatlik dilimde 4'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşanmadığını belirterek, ''Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir." dedi.

Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 5,9 olmak üzere, 4 ve üzeri 8 artçı deprem kaydedildiğini söyledi.

AFAD Deprem Bilim Kurulunun yaptığı değerlendirmeye göre bu artçıların 7'sinin depremden sonraki ilk 4 saatte olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Son 12 saatlik dilimde 4'ün üzerinde herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAM) tüm afet gruplarının temsilcileriyle birlikte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü aktaran Yerlikaya, saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların değerlendirilmeye devam edildiğini anlattı.

112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 16 bin 793 çağrı geldi.

Merkeze gelen çağrı sayılarını paylaşan Yerlikaya, "112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 16 bin 793 çağrı geldi. Bunlardan 997’si 'depremle ilgili acil yardım' talebiydi. Bu da gösteriyor ki gelen çağrılarda büyük azalma mevcut." dedi.

Çalışmalara destek vermek üzere akredite sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) birlikte toplam 903 araç ve 11 bin 481 personelin görev aldığını ifade eden Yerlikaya, barınma ile ilgili olarak 27 lojistik depo ve 54 cep deposunun aktif olduğunu belirtti.

Dün gece 101 bin vatandaşın barınma ihtiyacının cami, okul, yurt ve sosyal tesislerde karşılandığını hatırlatan Yerlikaya, bugün de talepleri olması halinde vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceğini dile getirdi.

Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet'ten saat 18.00 itibarıyla aldıkları bilgilere göre, acil toplanma alanlarında, parklarda bulunan vatandaşların sayısının düne göre büyük oranda azaldığını ifade etti.

Türk Kızılay koordinasyonunda belediye ve STK'lerle birlikte beslenmeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Yerlikaya, bugün de 348 noktada ikramların süreceğini söyledi.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Yerlikaya, vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını ve risklerin titizlikle değerlendirildiğini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en çok Avcılar, Esenler ve Bahçelievler'den ihbar aldıklarını belirterek, "Bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Kurum, dün Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bu sabah AFAD koordinasyonunda toplantılar yaptıklarını ve ardından sahaya çıkarak incelemelerde bulunduklarını söyleyen Kurum, vatandaşlardan gelen ihbarlar ve Bakanlık ekiplerinin çalışmalarına dair bilgiler verdi.

En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü: Avcılar, Esenler ve Bahçelievler

Kurum, tüm ekiplerinin İstanbul'un her noktasında yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1756 hasar ihbarı aldık. İstanbul'daki ihbarların yaklaşık yüzde 80'i Avrupa, yüzde 20'si Anadolu Yakası'nda toplanıyor. En çok ihbar gelen ilçelerimizden ilk üçü; Avcılar, Esenler ve Bahçelievler. Bu ilçelerimizden diğer ilçelere nazaran daha fazla yoğun talep geldi. Oradaki kaymakamlarımız, afet koordinasyon ilçe müdürlüklerimizle irtibat halinde süreci yürütüyoruz. Bu ihbarların 1467'sinde bu deprem nedeniyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadığını gördük. Bugüne kadar gelen talepler doğrultusunda toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik." ifadesini kullandı.

Şu anda arkadaşlarımız hastanelerimizi de hızlı bir şekilde tarıyor

İnceleme ve tespitler için Anadolu'nun dört bir yanından gelenlerle birlikte ekip sayısını artırdıklarını söyleyen Kurum, "İstanbul'umuzdaki 28 bin 538 kamu yapısına dair tespitlerimiz devam ediyor. 36 öğrenci yurdumuzla ilgili tespitleri yaptığımızı, bu yurtlarda herhangi bir risk bulmadığımızı ifade etmiştim. Şu anda arkadaşlarımız hastanelerimizi de hızlı bir şekilde tarıyor." diye konuştu.

Kurum, "Yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmasından çıkan sonuçlar, önceden bu yana sayılarını sürekli paylaştığım İstanbul Risk Tespit Raporumuzu güncelleyecek. Bu bizim için gerçek bir veri olacak, yapacağımız tüm dönüşüm projelerine de temel teşkil edecek. Tespitlerimizi İstanbul adına, İstanbulluların geleceği adına çok önemsiyoruz. Sahadan aldığımız verileri ilçe ilçe, mahalle mahalle inceleyeceğiz." dedi.

Bu sorun, asla sümen altı edilemez

Sorunları giderme adına çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Kurum, "İstanbul'un en büyük gerçeği, acilen cevap verilmesi gereken sorunu depremdir. İstanbul'umuz, deprem dönüşümünün her zaman en önemli odak noktası olmuştur, kalbidir bu manada. Bu sorun, asla sümen altı edilemez, asla ve asla ertelenemez. İstanbul'daki yapı stokunun bir dakika, bir saniye bile kayba tahammülü yoktur. Devletimiz, 2012'den beri bu manada tüm imkanlarını milleti için seferber etmiştir." açıklamasında bulundu.

Kurum, bu dönüşüm yapılmaz ve binalar sağlam hale getirilmezse İstanbul'un geleceğinin tehdit altında olduğunu ifade ederek, "Vakit daralmakta, İstanbul günden güne sıkışmaktadır. Bunu bilim insanlarımız, hocalarımız söylüyor. Allah korusun İstanbul depremi herhangi bir afet değil, Türkiye'nin bağımsızlığını dahi etkileyecek milli güvenlik meselesidir." dedi.

16 milyon İstanbullunun canı ve geleceği söz konusu

"Artık hep birlikte seferberlik vaktidir." diyen Kurum, "16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde başka bir gündeme gerek yoktur ve asla olamaz. Bugün hep birlikte Rabbimize şükürler ediyoruz ki can kaybı ve yaralımızın olmadığı, binalarımızın yıkılmadığı bir depremi yaşadık. Bu hepimiz için bir uyarı. Bu uyarıyı dikkate almak mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Kurum, Bakanlık olarak sosyal konut yapmaya, kentsel dönüşüm projelerini vatandaşlarla birlikte gerçekleştirmeye, belediyeler ve vatandaşlardan gelen talepleri karşılamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Herkesi, İstanbul'un dönüşüm seferberliğine destek vermeye davet eden Kurum, tüm İstanbullulara "geçmiş olsun" dileklerini yineleyerek, konuşmasını sonlandırdı.