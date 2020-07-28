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Bakanlar Koca ve Soylu COVID-19'u görüştü

Sağlık Bakanı Koca ve İçişleri Bakanı Soylu, COVID-19 salgınında mevcut durumu değerlendirip Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdi.

Bakanlar Koca ve Soylu COVID-19'u görüştü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, COVID-19 salgınında mevcut durumu değerlendirip Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Soylu ile bugün bir araya geldiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdik."

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