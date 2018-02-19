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Bakanlar Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu saat 14.40'ta başladı.

Bakanlar Kurulu toplandı
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Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 14.40'ta başladı.

Kaynak: AA

Son dakika bakanlar kurulu

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