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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Yıldırım başkanlığında toplandı.

Bakanlar Kurulu toplandı
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Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı.

Kaynak: AA

Son dakika bakanlar kurulu

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