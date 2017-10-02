Bakanlar Kurul'unda MTV kararı: Yüzde 40'tan aşağı çekilecek

02 Ekim 2017

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Bozdağ, Motorlu Taşıtlar Vergisinin yüzde 40'tan daha makul seviyelere indirileceğini açıkladı.

Bekir Bozdağ'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Bu yangının kundaklama sonucu olduğuna ilişkin savcılığın yaptığı açıklamadan dolayı bu saldırıyı, kundaklamayı da şiddetle ve nefretle kınadığımızı açıklıkla ifade etmek istiyoruz. Fransa hükümetinden ve yetkililerinden bu kundaklamaya karışan, yapan kişilerin çok hızlı bir şekilde tespiti, yakalanması ve yargıya teslim edilmesini beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı gibi çağımızı tehlikeye atan ve hepimizi tehdit eden bu hastalıklara karşı hepimizin bir kez daha birlikte hareket etmesi gerektiğini, yaşadığımız bu acı hadiseler göstermektedir."

"Hükümet olarak ifade ettik. Bundan sonra nasıl adımlar atılacak MGK'da görüşüldü. Bütün bunlar takvimlendirildi. Bunların atılma önceliğini hükümet belirleyecek Irak hükümeti ile bu adımlar atılacak. İran ile de iş birliğine önem vediğimizi ifade etmek istiyorum. MGK'nın öne çekilmesi, TSK'nın sınırda tatbikat yapması, bazı televizyonların Türksat'tan çıkarılması, uçuşların durdurulması gibi adımlar atıdı. Cumhurbaşkanımız 4 Ekim'de İran'a gidecek. Attığımız her adım iş birliği içinde olacak. Kuzey Irak bölgesine girilecek gibi iddialar var bunlar yorumdan ibarettir. Türkiye aklı selim hareket edecektir. Komşularla koordinasyon içinde olunacaktır."

"Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın yaşam tarzı koruma altındadır. Yaşam tarzına müdahale edenlere bir yıldan 3 yıla kadar ceza veren adımı biz attık. Farklı yaşam tarzlarını benimsemiş kişilere yapılan saldırıları hoş görmemiz mümkün değildir."