Bakanlar son durumu değerlendirdi

26 Ocak 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi. Bakan Soylu, "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor." dedi.

Soylu, "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık." dedi.

Deprem bölgesine iletilmek istenen yardımlarla ilgili Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin." ifadelerini kullandı.

"Hasarlı, az hasarlı bütün binalar taranacak"

Soylu, "Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır. " dedi.

Elazığ'daki depremde evleri kullanılacak durumda olmayanlarla ilgili Bakan Soylu, "Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz." açıklaması yaptı.

"Nakit yardımlar yarın sabah itibariyle verilecek"

İçişleri Bakanı Soylu, "Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı yarın sabah itibariyle kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacaktır." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Yaralı sayısı 104'e kadar düştü

Deprem bölgesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü." açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Elazığ ve Malatya'daki depremin 38 saatini geride bıraktıklarını ve 39'uncu saate girdiklerini belirterek, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 4'ü Malatya'da olmak üzere 35 kişi olduğunu kaydetti.

Bakan Koca, "Şu ana kadar hastanelerimize başvuran toplam hasta sayısı 1607, ki bu hastaların üçte ikisi ağırlıklı panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmişti, yaralı olan hasta sayımız toplam 594 kişi oldu ve şu an hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü. Her geçen saat de hastanelerde yatırdığımız ve takip ettiğimiz ve yoğun bakım takibini yaptığımız hastalarımızın sayısının giderek azaldığını söylemek istiyorum. Dün Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayımızın 34 olduğunu söylemiştim. 13 sayısına kadar düşmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil ekibinden 2 bin 625 kişinin sahada hizmet verdiğini belirten Koca, UMKE'nin dünyanın 12 bin kişiye sahip tek gönüllü sağlık kuruluşu olduğunu, sahadaki büyük başarılarını herkesin gördüğünü ifade etti.

Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle dün bizim çalışanımız Emine Kuştepe'nin afete maruz kalan Azize Çelik ile konuşmasına hepimiz şahit olduk. Bu diyaloğu bütün Türkiye'yi son derece duygulandırdı. Azize Çelik üzerinden diyalogla kurtarılan hasta sayısı 6 oldu. Azize Çelik, 2 oğlu ve eşi, toplam aileden 4 kişi sağ kurtarıldı. Azize Çelik anestezi yoğun bakımda. Yaygın travmaları var. Genel durumu iyi, ciddi bir sorunu yok. Her iki çocuğu ve eşinin de serviste takipleri devam ediyor. Genel durumları iyi, herhangi sorunları yok. Dün kurtarma çalışmalarında hepimizi duygulandıran 2,5 yaşındaki evladımızın durumuydu. Yüsra Yıldız ve devamında annesine ulaştığımızı söylemiştim dün. Eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını maalesef kaybettik. Ama Yüsra'yı ve annesi Ayşe Yıldız'ı sağ olarak kurtardık. Herhangi bir sorunu yok. 2,5 yaşındaki çocuğumuzun da ciddi ezikleri olmayıp, hafif ezikleri var."

Bakan Koca, 50'şer yataklı 4 sahra hastanesinin hazır bekletildiğini belirterek, sahra hastanesi, uçak ya da helikopter ambulansa ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine müracaatın yoğun olduğunu kaydeden Koca, "Gönüllü görev almak isteyen, ilaç yardımı yapmak isteyen STK'larımız, ilaç firmalarımız, hastanelerimiz çok sayıda oldu. Hepimizi bu anlamda duygulandırdıklarını söyleyebilirim. Şu an herhangi bir desteğe ihtiyacımızın olmadığını söylüyorum. Dualarını eksik etmeyen yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah ülkemize bu acıları bir daha yaşatmasın." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:

31 yıkık, 249 ağır hasarlı bina tespit ettik

Kurum, depremin ardından sahada çalışmalara hızla başlandığını söyledi. "Türkiye Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda 500 kişiyi aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz." diyen Kurum, Elazığ Valiliği koordinasyonunda kriz masası oluşturduklarını anımsattı.

Kurum, kriz masasında ilgili tüm bakanlıkların gelen talepler doğrultusunda cevap vermeye gayret gösterdiğini dile getirerek, bir vali yardımcısı koordinasyonunda şehirdeki hasar tespit çalışmalarının koordinasyonunun yapıldığını, hızla hasar tespitlerine ekiplerin yönlendirildiğini aktardı.

Vatandaşların bir an önce muhtarlar aracılığıyla kaymakamlıklara müracaat edebileceğini, kendilerinin de başvuru yapabileceğini ifade eden Kurum, "Müracaat edip bize bildirmeleri gerekiyor ki; biz de hızlı bir şekilde bu hasar tespitlerini yapıp, vatandaşlarımızın binasının durumunu tespit edip, eğer az hasarlı ise veya hasarsız ise duruma göre binaya geçmesine müsaade edebilmemiz açısından." dedi.

"Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespit ettik. Acil yıkılması gereken 12 binamız var." ifadelerini kullanan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlarla ilgili Valilik kanalıyla tebligat yapıldı ve yıkım sürecini başlattık. Malatya ilimizde Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 26 yıkık, 29 metruk yapı mevcut. 529 ağır hasarlı, orta hasarlı 5, az hasarlı 199 binamız var. Diyarbakır il ve ilçelerine baktığımızda Çermik ilçemizde 3 yıkık, 8 ağır hasarlı, 14 az hasarlı binamız var. Toplamda Diyarbakır il ve ilçelerinde 3 yıkık, 16 ağır hasarlı, 4 orta ve 232 de az hasarlı binamız söz konusu."

Altyapı hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kurum, depremin şiddeti sebebiyle birçok il ve ilçenin etkilendiğine işaret ederek, altyapılara ilişkin İller Bankası tarafından oluşturulan ekiplerin 58 yerel yönetimde saha çalışması yaptığını aktardı.

Altyapı hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, "Elazığ'da 20, Malatya'da 14, Bingöl'de 11, Tunceli'de 9, Diyarbakır'da da 4 yerel yönetim depremden etkilenmiştir. Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı tesislerinde herhangi bir zarar söz konusu değildir. 2 belediyenin hasarları tamamen giderilmiştir. Elazığ ve Malatya'da 4 belediyenin tespit ettiğimiz hasarlarını yine belediyelerimiz ve İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle gidermekteyiz." diye konuştu.

Kurum, enkaz çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz barınma ihtiyacını kalıcı çözmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaları başlattıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"Bilhassa Mustafa Paşa Mahallemizde 2 yıkık binamızın olduğu yaklaşık 23 bin metrekarelik alanı arkadaşlarımız bugün sabah itibarıyla taramaya başladı. 57 bina var bu alanda. 641 konut 26 dükkandan oluşan bölgede bütün binalardan gezici laboratuvarlar, mevcut ve bölge illerinden yönlendirdiğimiz laboratuvarlarla örnek alarak durum tespit edilecek ve bu bölgede zemin artı 4-5'i geçmeyecek yöre mimarisine uygun konutlar inşa edilecek. Diğer taraftan yine Sürsürü Mahallesi'nde mevcut enkaz çalışmaları süren binamızda ve etrafındaki 14 bin 500 metrekarelik alanda 10 binada 184 konuttan oluşan sitelerde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Burada da hızlı bir şekilde binaların yapımına başlayacağız. Malatya Doğanyol'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bölgeye uygun tek katlı çelik konstrüksiyon ya da betonarme, yanında yine vatandaşlarımızın hayvancılık işlerini de yapabileceği ahırların da olduğu projeleri yapacağız."