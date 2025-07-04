Bakanlardan orman yangınları açıklaması: 7 yangın kontrol altına alındı, 44 gözaltı, 10 tutuklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde bugün 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda, İzmir/Buca, İzmir/Ödemiş, Bursa/Yenişehir, Eskişehir/Seyitgazi, Balıkesir/Savaştepe, Kahramanmaraş/Andırın, Çanakkale/Çan yangınlarında kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmaları sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Devam eden yangınların son durumundan bahseden Bakan Yumaklı, "Devam eden yangınlarda, Muğla/Milas, Manisa/Saruhanlı büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam etmektedir. Hatay/Dörtyol’da 16.19’da çıkan yangınına ekiplerimiz 16.30’da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir. Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden yeşil vatanımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Yerlikaya: 44 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 10'u tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal paylaşım sitesi X'te: "12 ilimizde meydana gelen 65 orman yangınıyla ilgili 44 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 10'u tutuklandı." açıklamasında bulundu.