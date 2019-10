Bakanların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim 2019

İşte Bakanların 29 Ekim mesajları...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Bakan Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Albayrak'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:



"Türk milletinin egemenliğinin bir kez daha tarihe nakşedildiği, cumhuriyetin ilanının 96. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:



Bakan Selçuk'un Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:



"Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kurtuluş Savaşı’nın asil ve aziz milletine, “biz Cumhuriyeti böyle kurduk” diyen güzel yüreklere teşekkürle, minnetle Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum."



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Bakan Dönmez, "Çanakkale'de, Sakarya'da dalga dalga yayılan diriliş ruhunun millet iradesiyle taçlandırıldığı Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu :



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , "Dün bağımsızlık için feda-i can eden atalarının yolundan giden evlatları, bugün dünyayı terörle yönetmek isteyenlere karşı en büyük direnişi sergilemektedir." ifadelerini kullandı.



Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Türk milletinin tamamına verilmiş, her bir ferdinin göğsünde taşıdığı bir İstiklal Madalyası’nın, Cumhuriyetin 96. yıl dönümünün idraki içinde olduklarını belirten Soylu, "​Büyük fedakarlıklar neticesinde kurulmuş olan, 2200 yıllık devlet geleneğimizin son halkası güzel Cumhuriyetimizin, sadece bize ait bir başarı olmasının yanı sıra dünyaya ait bir kazanım olduğu, dün olduğu gibi bugün yaşanan hadiselerde açıkça görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu. ​Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği büyük mücadeleyi örnek alan pek çok mazlum milletin, emperyalizme başkaldırdığını, bağımsızlıklarını elde ettiğini ve kendilerini sömürgeciliğin boyunduruğundan kurtardığını belirten Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "​Bugün de kendisini radikalizmin arkasına gizleyen emperyalizme karşı en onurlu ve tavizsiz mücadeleyi veren ülke, yine Türkiye Cumhuriyeti’dir. Dün bağımsızlık için feda-i can eden atalarının yolundan giden evlatları, bugün dünyayı terörle yönetmek isteyenlere karşı en büyük direnişi sergilemektedir. Dün Çanakkale önlerinden zamanın egemen güçlerini geri püskürten atalarının yolundan giden evlatları, bugün de dünün egemen güçlerinin vekalet verdiği terör örgütlerini, hem içimizden hem de güney sınırımızın altından temizlemektedir. ​Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugün verdiğimiz mücadele, ilhamını geçmişimizden, geçişimizde zulmü ve zalime karşı verdiğimiz mücadeleden almaktadır. İnanıyorum ki aziz milletimizin bizlerden sonra gelecek olan nesilleri, aynı kaynaktan ilham almaya devam edecektir. Bu vesileyle, başta güzel Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm gazi ve şehitlerini, tarihimizin bu en büyük eserine emeği geçen tüm geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Birlik ve kardeşlik içinde nice senelere. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"#BizTürkiyeyiz" etiketiyle yapılan paylaşımda, bir videoya da yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakan Çavuşoğlu'nun, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden sporcuların, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye'den çeşitli bölgelere ve vatandaşlara ait görsellerin bulunduğu video, Atatürk'ün "Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun." sözleriyle bitiyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Gül'ün mesajı şöyle:

"Milli Mücadelemizi Cumhuriyetle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yâd ediyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

Bakan Selçuk'un Twitter hesabından paylaştığı 29 Ekim mesajı şöyle:

"Kurtuluş Mücadelemizi zafere ulaştıran ruh ve inanç ile biriz, beraberiz.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı rahmetle yâd ediyorum.

Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, milletimizin güçlü, çağdaş ve müreffeh bir ülke hakkından hiçbir şartta vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak, aziz milletimizin istikbalini muhafaza ve müdafaa etmek için bugün dünden daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, istiklal yolunda verilen şerefli mücadelenin şanlı bir zaferle taçlanışının 96'ncı yılının kutlandığını anımsattı.

Türk milletinin bütün dünyaya örnek olacak bir millet olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yokluklar içinde varlık mücadelesi veren, yedi düvele geçit vermeyen, haksızlıklara karşı dimdik duran, mazlumların yanında saf tutup bütün zalimlere meydan okuyan, 'Dünya beşten büyüktür' çıkışıyla had bildiren, 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' hakikatiyle hudutları aşan ve büyük bir gönül medeniyeti kurmaya muktedir olan yegane millet, bizim milletimizdir. Bizim gönül coğrafyamız 780 bin kilometrekareye sığmaz. Bizim tarihimiz 90 yılla sınırlanamaz. Zira bizim milletimiz her dem küllerinden doğan, her tohumunda büyük ve güçlü çınarlar saklayan yüce bir millettir. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, milletimizin güçlü, çağdaş ve müreffeh bir ülke hakkından hiçbir şartta vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak, aziz milletimizin istikbalini muhafaza ve müdafaa etmek için bugün dünden daha çok çalışacağız."

Pakdemirli, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık uğrunda can veren kahraman şehitlere ve gazilere rahmet dileyerek, "Büyük ve Güçlü Türkiye" yolunda gece gündüz çalışan herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhuriyet'in demokrasi ve kalkınmaya en uygun ortamı sağladığını belirterek, "96 yıldır ilerleyişini sürdüren Türkiye'miz bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve hukuk devleti kimliğiyle dünyanın yükselen güçleri arasında yer almakta, bölgesine ve dünyaya umut olmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in sözün millette olduğunun nihai beyanı ve milletin bağımsızlığıyla hürriyetinden hiçbir koşulda ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet'in demokrasi ve kalkınmaya en uygun ortamı sağladığını ve bu yolda Türkiye'nin takdire şayan mesafeler kat ettiğini vurgulayan Pekcan, "96 yıldır ilerleyişini sürdüren Türkiye'miz bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve hukuk devleti kimliğiyle dünyanın yükselen güçleri arasında yer almakta, bölgesine ve dünyaya umut olmaya devam etmektedir. Ülkemize, ekonomimize ve istikrarımıza yönelik saldırılara boyun eğmeden Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına atfettiğimiz 2023 hedeflerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Türkiye'yi yüksek gelirli, müreffeh, kalkınmış ülkeler statüsüne taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, küresel ekonomideki daralmaya ve bölgesinde yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen elde ettiği ticari ve ekonomik başarılarla kayda değer bir performans sergilemektedir. Türkiye'yi dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri haline getirme hedefiyle durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu mesajında, "Takvimine sayısız zaferler sığdıran milletimizin, son asırdaki en muhteşem günü cumhuriyetimizin ilanıyla beraber tarihe kayıt düşülmüştür. 2023'te 100. yıl dönümüne ulaşacak bu kutlu gün, 96 sene evvelinden bugüne erişen bir irade beyanıdır." ifadelerini kullandı.

"29 Ekim, toprağına sımsıkı tutunarak vatan kurtaran harp yorgunu ellerin yükselttiği bayraktır." şeklinde görüş belirten Kasapoğlu, "Cumhuriyet, sadece seçme ve seçilme hakkının değil, aynı zamanda insan haklarının, temel özgürlüklerin, vatandaşlık bilincinin de koruyucu çatısıdır. İlk günden beri bir zafer anıtı gibi dimdik duran cumhuriyetimiz, katkı sunan herkesin eklediği taşlarla kaidesini yükseltmiş, zeminini sağlamlaştırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerle el ele vererek Türkiye'nin daha güçlü ve aydınlık yarınlarını kuracaklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzur ve mutluluğu için cumhuriyetin en büyük kazanımları olan demokrasi, hukuk ve milli iradeye sadakatle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin gençleriyle el ele vererek, memleketimize çok daha güçlü ve aydınlık yarınları birlikte kuracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimiz için çalışmaya, onların yolunu açmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin yürüdükleri yolda sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ilerliyor olmaları bizim için her şeyden daha önemlidir. Bunun için de barınmadan burs imkanlarına, spor altyapısından sosyal tesislere kadar dört bir koldan bu ülkenin gençlerine hizmet etmek en temel vazifemizdir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcularımızın hamisi, yarınların mimarı olan gençlerimizin de yuvasıdır."

Bakan Kasapoğlu, gençlerin huzuru ve mutluluğu için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirerek, "Cumhuriyetimizin 96. yaşına ulaştığı bugün en büyük övüncümüz; hayallerinin peşinden koşan, üreten, emek veren, ülkesine ve bütün insanlığa değer katan çalışkan, adaletli, vicdan sahibi gençliğimizdir. Bu gençlik için çalışmak, bakanlığımızın bütün kadroları için iftihar vesilesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yaşını, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklalimiz için mücadele eden bütün kahramanlarımızı hürmetle, rahmetle yad ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyet, 100 yıllık bir mücadelenin, uğraşın, amacın ismidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Cumhuriyet, 100 yıllık bir mücadelenin, bir uğraşın, bir amacın ismidir." ifadesini kullanan Ersoy, 19 Mayıs 1919'da başlayan bu uğraşın adının 29 Ekim 1923'te konulduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerin kutlu emaneti olarak dünya döndükçe korumak, yükseltmek ve yüceltmek göreviyle Türk milletinin uhdesine teslim edildiğine dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Uğrunda göze alınanlar, yolunda feda edilenler ile ölçülüyorsa bir devletin kıymeti, tarih Türkiye Cumhuriyeti'ne eş bir değer görmemiş ve yazmamıştır. 96'ncı yılında, değerinden bir nebze olsun kaybetmemiş bu emaneti milletçe, ilk günkü heyecanla kucaklayarak ve 100 yıllık uğraşa, mücadeleye, amaca bütün varlığımızı katarak, Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara taşımak yolunda sahip olduğumuz sarsılmaz kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek isterim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 96'ncı yaşımız kutlu olsun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne de emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Turhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği her geçen gün artan Türkiye'nin gücü ve birikimiyle bölgesinin "demokrasiyle parlayan bir yıldızı" olduğunu bildirdi.

Bölgede yaşanan gerilimler ve belirsizliklerin Türkiye'nin sahip olduğu devlet geleneği, demokrasi kültürü ve güçlü toplumsal dokusunun önemini hatırlattığını vurgulayan Turhan, "Milletimizin bu topraklardaki birlikteliği ve yaşama tutkusu, dünyadaki hiçbir ulusa benzemez. İmparatorlukların dağılması ve ulus devletlerin ortaya çıkma sürecinde insanımızın çektiği acılar, yaşadığımız savaşlar, en son Çanakkale Harbi ve ardından dünyada başka örneği bulunmayan İstiklal Harbimiz, Cumhuriyet'in milletimiz için nasıl bir nimet olduğunu fazlasıyla göstermeye yetecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye kalkınmaya devam edecek"

Turhan, Cumhuriyet'in kazanımlarının Türk milleti tarafından derinlemesine özümsendiğini ve sahiplenildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Türkiye Cumhuriyeti' için 'Benim en büyük eserim' sözünü boşuna söylememiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir, Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne de emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye, demokratik istikrarı yeniden ikame ederek kalkınmaya, refah ve huzuru derinleştirmeye devam edecektir. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96'ncı kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum."

Son zamanlarda milletin birliğine ve dirliğine kasteden bütün terör odaklarına ve destekçilerine hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğinin altını çizen Turhan, "Cumhuriyetimizin 96'ncı kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, aziz vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akar, asil milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde vatanı, bayrağı, milli ve manevi değerleri uğruna bin bir fedakarlık ve kahramanlıkla verdiği Milli Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyetin 96'ncı yılını kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığını vurguladı.

Milletin, tarih boyunca karşılaştığı tüm zorlukları kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aştığını, 1923'te "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi üzerine kurduğu Cumhuriyeti "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak" azmiyle bugünlere taşıdığının altını çizen Akar, "Bizler de atalarımızdan aldığımız ilhamla genç ve dinamik nüfusu, büyüyen ekonomisi, etkin, caydırıcı ve saygın ordusuyla Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğe güvenle taşımak için yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akar, mesajına şöyle devam etti:

"Bu kapsamda başta FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir. Bu azim ve kararlılıkla Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı ile DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine, topraklarına dönüşlerini gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde yapılmıştır. Hedefimizde sadece, adı değişse de birbirinden farkı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa sürüklemeyi amaç edinen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri bulunmaktadır.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile bölge halkını zalim, cani terör örgütlerinin zulmünden kurtaran kahraman ve fedakar Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısındadır. Gücünü asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar evlatları; yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur, adalet ve istikrar götüren atalarımız gibi hem bölgemize hem de dünya barışına katkı sağlamaya devam edecektir. Bu vesileyle harekata katılan silah arkadaşlarımı kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı kutluyor, her birini alınlarından öpüyorum."

"Şehitlerimizin, gazilerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"

Harekat sırasında şehadet mertebesine ulaşan başta kahraman ve fedakar silah arkadaşları olmak üzere asker-sivil tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Akar, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi bugüne kadar şehitlerimizin, gazilerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Sevdiklerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, soracağız." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dahil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de azim ve kararlılıkla korumaktayız. Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker-sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Şu anda karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarıma sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız başarılı görevler diliyor, asil milletimizin ve sivil-asker tüm mensuplarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyorum."