“Bakanlığa ilettik, Soma’yı kapatmalıyız”
Enerji yatırımları ve yönetimde oldukları 4 yıllık süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan PANKOBİRLİK Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Soma’da zarar ettiklerini ve kapatma talebi için Enerji Bakanlığı’na bilgi verdiklerini söyledi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Santralin kapatılmasının sadece bir enerji politikası kararı olmadığını, bölgedeki istihdam ve sosyal yapı üzerinde büyük etkileri olacağını da vurgulayan Erkoyuncu, şunlara dikkat çekti, “Soma Termik Santrali kapandığı gün, Soma için büyük yıkım olur. Çünkü orada çalışan yüzlerce insan var. Ama niyetimiz bu yönde, kapatmak zorundayız” dedi.
Şirketin amiral gemisi gıda, tarım ve tarım ürünlerinde büyümek istediklerini kaydeden Erkoyuncu, “Bisküvi- çikolatada, şeker, yağ, yem, plastik gibi modern teknolojilerin kullanıldığı üretim tesislerimiz var ve kar eden üretimlerimizde büyümek istiyoruz” dedi. Torku atıştırmalık tesislerine 6 milyon euroluk yatırım yaptıklarını kaydeden Erkoyuncu, bu alanda üretim kapasitesini artırdıklarını belirtti.
Erkoyuncu, “Seydibey patates üretim tesisinde yüzde 70’lerde olan kapasiteyi yüzde 100’lere çıkardık. Patates tesisinde bu yıl 120 bin ton patates işlemeyi planlıyoruz. 5 milyon dolarlık yatırımla yağ, ayran ve süzme yoğurtta yeni üniteler kurduk. Seydibey, Panagro ve Panplast’ta 20 milyon dolarlık GES yatırımı yaptık. 20 milyon euro şeker için kapasite artırımı yatırımı yaptık. Panagro, son 2 yıldır para kazanıyor ve üretim rekor seviyelere ulaştı” dedi.