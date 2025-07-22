“Bakanlığa ilettik, Soma’yı kapatmalıyız”

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Santralin kapatılma­sının sadece bir enerji politikası kararı olmadığını, bölgedeki istih­dam ve sosyal yapı üzerinde büyük etkileri olacağını da vurgulayan Erkoyuncu, şunlara dikkat çekti, “Soma Termik Santrali kapandığı gün, Soma için büyük yıkım olur. Çünkü orada çalışan yüzlerce in­san var. Ama niyetimiz bu yönde, kapatmak zorundayız” dedi.

Şirketin amiral gemisi gıda, ta­rım ve tarım ürünlerinde büyü­mek istediklerini kaydeden Erko­yuncu, “Bisküvi- çikolatada, şe­ker, yağ, yem, plastik gibi modern teknolojilerin kullanıldığı üretim tesislerimiz var ve kar eden üre­timlerimizde büyümek istiyoruz” dedi. Torku atıştırmalık tesisleri­ne 6 milyon euroluk yatırım yap­tıklarını kaydeden Erkoyuncu, bu alanda üretim kapasitesini ar­tırdıklarını belirtti.

Erkoyuncu, “Seydibey patates üretim tesisin­de yüzde 70’lerde olan kapasiteyi yüzde 100’lere çıkardık. Patates tesisinde bu yıl 120 bin ton pata­tes işlemeyi planlıyoruz. 5 milyon dolarlık yatırımla yağ, ayran ve süzme yoğurtta yeni üniteler kur­duk. Seydibey, Panagro ve Panp­last’ta 20 milyon dolarlık GES ya­tırımı yaptık. 20 milyon euro şe­ker için kapasite artırımı yatırımı yaptık. Panagro, son 2 yıldır para kazanıyor ve üretim rekor seviye­lere ulaştı” dedi.