Bakanlık açıkladı: KAIROS ve VIRAT'ta son durum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mısır’dan Rusya’ya doğru ilerlerken patlama yaşanan KAIROS ile Karadeniz’de insansız deniz aracı (İDA) saldırısına maruz kalan VIRAT gemilerine ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Bakanlığın açıklamasında, patlamanın ardından yangın çıkan KAIROS adlı boş tankerdeki 25 kişinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tahliye edildiği hatırlatıldı. Kurtarma-12 römorkörü ile Nene Hatun acil müdahale gemisinin gece boyunca yangına müdahalede bulunduğu, tahliye edilen personelin Şile Kovanağzı İskelesi’nde sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Söndürme çalışmaları sürüyor

Açıklamada, açık güvertede alev kalmadığı, kapalı alanlarda ise söndürme ve soğutma faaliyetlerinin sürdüğü vurgulanarak, çevre birimi uzmanları ile dalgıç ekiplerinin inceleme için bölgede hazır bulunduğu aktarıldı.

VIRAT'a sabah saatlerinde bir saldırı daha

Karadeniz’de İDA saldırısı rapor edilen VIRAT gemisine ilişkin son durum da açıklamada yer buldu. Bilgilendirmede, gemiye sabah tekrar saldırı düzenlendiği ve sancak tarafında küçük çaplı bir hasar oluştuğu ifade edildi. Gemide herhangi bir yangına rastlanmadığı, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Ayrıca, kurtarma ekiplerinin bir talep olmadığı için güvenlik gerekçesiyle gemiye uzaktan refakat ettiği, geminin stabilitesinin korunduğu ve “mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu” ifade edildi.