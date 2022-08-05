Bakanlık, arazi tahsisinden 3,4 milyar gelir sağlayacak

Arazi tahsisi ile ilgili yasa ve uygulamada yapılan değişiklikler ile arazi tahsisi almak isteyenlerden arazinin büyüklüğü ve üzerinde yapılacak yatırımın toplam değeri üzerinden altyapıya katılım payı alınıyor. Bu miktar tahsise çıkarılan alan için yapılacak ihalede başlangıç miktarı olarak belirleniyor. Açık artırma şeklinde yapılan ihalede açılış fiyatı üzerine en yüksek fiyatı veren tahsisi alıyor. Bu durumda bakanlığın tahsislerden elde edeceği gelir üç milyarın da üzerine çıkabilecek.

Tahsise çıkarılan araziler içinde altyapı katılım bedeli en yüksek olan yer Belek’te. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un sahibi olduğu Maxx Royal ve Voyage oteline yakın arazi için 500 milyon katkı payı isteniyor.

Katkı payı en yüksek ikinci yer de Kemer’deki NG Faselis’in olduğu yerin bitişiğindeki yer. Burası için de 250 milyon katkı payı isteniyor.

Katkı payı en yüksek olanlardan biri de Bodrum Türkbükü’ndeki arazi. Burası için de 250 milyon TL isteniyor. Bunlar başlangıç fiyatları. İhalede bu rakamın üzerine de çıkılabilir. Katkı payı bedelinin en düşük olduğu yer Ordu’da yayla turizmi amaçlı kullanılan alanda. Yayla turizmi amaçlı arazi tahsisleri için bir milyon TL katkı payı isteniyor.