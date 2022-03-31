Bakanlık büyükbaş hayvanların sayımını istedi
Kırmızı ete üst üste yapılan zamların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş hayvan sayısının belirlenmesi için bir çalışma başlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden ACELE koduyla illere gönderilen yazıda besicilik işletmelerinde mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş hayvan sayısının belirlenmesi amacıyla sayım yapılması istendi.
Yazıda sayımın tamamlanması ve 1 Nisan'a kadar sonuçların bakanlığa e-mail yoluyla bildirilmesi gerektiği ifade edildi.
Hayvan sayımı— Ali Ekber Yıldırım (@tarimyazari) March 30, 2022
- Kırmızı et üretimini planlamak için Tarım Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü besideki hayvanların sayılmasını istedi
- Bakanlık yetkililerine göre, sayım 1 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak
- Hayvan sayısı yetersiz olursa ithalat mı yapılacak? 👇👇 pic.twitter.com/fNKVPpWQIM