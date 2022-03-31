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Bakanlık büyükbaş hayvanların sayımını istedi

Kırmızı ete üst üste yapılan zamların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş hayvan sayısının belirlenmesi için bir çalışma başlattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden ACELE koduyla illere gönderilen yazıda besicilik işletmelerinde mevcut besideki büyükbaş toplam hayvan varlığının tespiti ve üç ay içinde kesim olgunluğuna erişebilecek büyükbaş hayvan sayısının belirlenmesi amacıyla sayım yapılması istendi.

Yazıda sayımın tamamlanması ve 1 Nisan'a kadar sonuçların bakanlığa e-mail yoluyla bildirilmesi gerektiği ifade edildi.

 

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