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Bakanlık, COVID-19'un sık görülen belirtilerini paylaştı

COVID-19'un belirtileri arasında ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve solunum sıkıntısı var.

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Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından COVID-19 hastalarında sık görülen belirtileri paylaştı.

Açıklamaya göre COVID-19 hastalarında sık görülen belirtiler şunlar: Ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve solunum sıkıntısı.

 

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