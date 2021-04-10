Bakanlık, COVID-19'un sık görülen belirtilerini paylaştı
COVID-19'un belirtileri arasında ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve solunum sıkıntısı var.
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Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından COVID-19 hastalarında sık görülen belirtileri paylaştı.
COVID-19 hastalarında sık görülen belirtiler— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 9, 2021
- Ateş
- Öksürük
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Kas ve eklem ağrısı
- Tat ve koku kaybı
- İshal
- Solunum sıkıntısı pic.twitter.com/pb3QwZmrFe
Açıklamaya göre COVID-19 hastalarında sık görülen belirtiler şunlar: Ateş, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve solunum sıkıntısı.
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