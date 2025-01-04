Bakanlık destekli 'influencer' eğitiminin ikincisi 9 Ocak'ta yapılacak

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle hazırlanan 'influencer'lara yönelik eğitimin ikincisi 9 Ocak'ta yapılacak. Vergi Denetim Kurulu Ataşehir Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek eğitime, 100 bin ve üzerinde takipçisi olan sosyal medya etkileyicileri katılabilecek.

Programla, Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerine, tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve kararları hakkında detaylı eğitim veriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında, Reklam Özdenetim Kurulu ise pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin katılımcıları bilgilendiriyor.

Eğitim detayları smeegitimi.com'da

Eğitim, katılımcılara, yasal, etik ve sorumlu pazarlama iletişimi değerlerini destekleyen sosyal medya etkileyicilerinin markaların gözünde de kendilerini farklı kılınabilme olanağı sağlıyor.

Bu yılın sonuna kadar 2 ayda bir düzenlenmesi planlanan eğitim programıyla reklam veren firmalarla çalışan sosyal medya etkileyicilerinin daha şeffaf, güvenilir ve etik bir reklam anlayışını benimsemesi amaçlanıyor. Programa ilişkin detaylara 'smeegitimi.com' adresinden ulaşılabiliyor.