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Bakanlık duyurdu: Eymir Gölü yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Bakanlık duyurdu: Eymir Gölü yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangının son durumuna ilişkin, "Eymir yangını kontrol altına alınmıştır." bilgisi verildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da Ankara Eymir Gölü civarında başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtilerek, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA