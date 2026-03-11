Bakanlık duyurdu! Gıda etiketlerinde yeni dönem

Gıdaların hangi üretim partisine ait olduğunu gösteren işaretlemelere ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2026/11)" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Parti işareti bulunmayan ürünler piyasaya sunulamayacak

Yeni düzenlemeye göre, ait olduğu üretim partisini gösteren işaret, sembol, harf veya numara taşımayan gıdalar piyasaya arz edilemeyecek.

Ancak bazı ürün grupları uygulama kapsamı dışında tutuldu. Geçici depolara, hazırlama ve ambalajlama tesislerine gönderilen tarımsal ürünler, üretici birliklerine sevk edilen ürünler ile işleme tesislerinde doğrudan kullanılacak ürünler için bu zorunluluk aranmayacak.

Ayrıca satış noktasında hazır ambalajlı olmayan ve tüketici talebi üzerine paketlenen gıdalar, en geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük ambalajlı ürünler ile parti işaretinin birleşik ambalaj üzerinde yer alması şartıyla servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlar da kapsam dışında bırakıldı.

Parti işareti nasıl belirlenecek?

Düzenlemeye göre parti tanımlaması her üretim için gıda üreticisi tarafından yapılacak. Parti veya lot numarasının, etiket üzerindeki diğer bilgilerden kolayca ayırt edilemediği durumlarda başında "P" veya "L" harfi yer alacak.

Hazır ambalajlı ürünlerde parti işareti ya da numarası doğrudan ambalajın üzerinde veya etikette bulunacak. Ambalajsız ürünlerde ise işaret veya numara, ürünün bulunduğu kapta ya da ticari belgelerde gösterilecek.

Parti işaretlerinin açıkça görülebilir, okunabilir ve silinmeyecek şekilde yer alması zorunlu olacak. Üretim tarihi ya da son tüketim tarihinin gün ve ay belirtilerek kodsuz yazılması halinde bu tarih parti numarası olarak kullanılabilecek. Bu durumda etiketlerde "Parti/lot numarası, üretim tarihi/son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihidir" ifadesi yer alacak.

Uymayan işletmelere idari yaptırım

Gıda işletmecileri, kullandıkları parti numarası ve işaretlerinin mevzuata uygunluğuna ilişkin kayıtları tutmak ve talep edilmesi halinde Bakanlığa sunmakla yükümlü olacak.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan düzenlemeye aykırı hareket eden işletmelere, ilgili kanun hükümleri kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Yeni Tebliğ ile önceki düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Tebliğ kapsamındaki işletmelerin 31 Aralık’a kadar yeni kurallara uyum sağlaması gerekecek. Bu tarihten sonra şartları karşılamayan ürünler piyasada bulundurulamayacak. Uygulama, ithal edilen gıdaların etiketlerini de kapsayacak.