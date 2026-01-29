Bakanlık duyurdu: Sağlık riski taşıyan oyuncak için toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı son açıklamada, sağlık riski taşıdığı belirlenen oyuncak-aksesuar ürününün piyasada satışını yasakladı. Yapılan denetimler sonucu güvensiz bulunan ürün için toplatma kararı alındı.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla halk sağlığını tehdit eden yeni ürünleri açıkladı. Yapılan duyuruda, oyuncak-aksesuar grubundaki ürünün güvenli olmadığı belirtildi.
Yetkili kurumlarca yürütülen piyasa gözetimi ve denetim çalışmaları kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu ürünün kullanıcılar açısından sağlık riski taşıdığı belirlendi.
Satışı durduruldu, piyasadan çekiliyor
Bakanlık, tespitler doğrultusunda ürünün piyasaya sunulmasını yasaklarken, satışta bulunan peluş oyuncağın toplatılmasına karar verdi. Alınan karar GÜBİS üzerinden kamuoyuna ilan edildi.
GÜBİS üzerinden duyurular devam edecek
Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin şeffaflık ilkesi gereği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden açıklanmaya devam edileceğini bildirdi.