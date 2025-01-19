Bakanlık e-sigarayı radarına aldı! 300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarını ürün ve sektör bazında daha da genişletiyor. Bu çerçevede, VDK, Risk Analiz Merkezinde e-sigara üzerine bir inceleme başlatmış durumda.

Mevzuat gereği, tütün ürünlerine yönelik tüm yasaklar e-sigara için de geçerli. Bu nedenle, e-sigaraların reklam ve promosyon faaliyetleri yapılamaz, ayrıca 18 yaşından küçük kişilere satışı yasak.

E-sigaranın internet üzerinden satışı ve kargoya verilmesi de yasaklar kapsamında yer almakta. Nikotin içeriği nedeniyle, kartuş ve cihazlar serbest ticaretin konusu olamaz. ABD ve Avrupa Birliği de benzer düzenlemelere sahiptir. VDK, e-sigara ile ilgili kayıt dışı gelir elde etmeyi hedefleyen faaliyetlere karşı harekete geçti.

20 milyar lira üzeri işlem incelendi

VDK, bu kapsamda 20 milyar lirayı aşan parasal işlemleri analiz etti ve 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemleri kontrol edilerek, bu süreçte tespit edilen mükellefler doğrudan vergi incelemesine alındı. Bu çalışmaların sonucunda 300 milyon lira tutarında kaçak e-sigara ticareti ortaya çıkarıldı. Kolluk birimleriyle işbirliği yapılarak elde edilen bilgiler, ilgili birimlere iletildi.

"Mücadelemizi genişletiyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin, yasa dışı ve kaçak ürünleri de kapsayacak şekilde daha kapsamlı hale getirildiğini belirtirken "Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi, çok sayıda ürün ve sektörü de kapsayacak şekilde bu yıl daha da artıracağız. Bu mücadeleden taviz vermeyeceğiz, böylece vergide etkinlik ve adaleti de artıracağız" ifadelerini kullandı: