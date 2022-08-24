Bakanlık, EGEDES Projesi'ni 81 ilde hayata geçirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi 81 ilde hayata geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen egzoz gazı emisyon ölçümleri, ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesinde büyük rol oynuyor. Araçların egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 2018'den itibaren Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile elektronik ortamda yürütülüyor, bu sayede ölçüm yaptırılan araçlara ait tüm veriler veri tabanında kayıt altına alınıyor.

Bakanlık, egzoz emisyon ölçüm denetimlerindeki etkinliğin artırılarak ölçüm yaptırılmayan araç sayısını azaltmak amacıyla, 2019'da Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde bu projeyi yürütmeye başladı.

Araçlar, otomatik tespit ediliyor

Proje kapsamında Aselsan tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak hareketli ve sabit konumda, her türlü hava koşullarında hizmet verebilecek Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları geliştirildi. İl müdürlüklerinin denetim araçlarına monte edilen söz konusu cihazlar, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte akışı aksatmadan otomatik tespit ediyor.

Böylece, yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunabiliyor, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanıp birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturulabiliyor.

Egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası 2 bin 815 lira

Elektronik ortamda takibin başladığı 2018'den bu yana 1 milyondan fazla aracın egzoz emisyon ölçümünün yaptırılmadığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli, sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturarak idari yaptırım başlatabiliyor. 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası ise 2 bin 815 lira olarak uygulanıyor.

“Çevreyi kirleten araçları sadece birkaç saniyede tespit edebiliyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, egzoz emisyon ölçümünün temiz hava için hayati önem taşıdığını belirterek Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesiyle 81 ilde egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçların, sadece birkaç saniyede tespit edilebildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denetimlerin etkinliğini yükselterek vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri konusundaki farkındalığının artırılması ve ölçüm yaptırılmayan araç sayısının düşürülerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığı projenin ülke genelinde uygulanmaya başlanmasına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kurum paylaşımında, "Egzoz emisyon ölçümü temiz hava için hayati önemde. EGEDES Projemizle 81 ilimizde egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçları, sadece birkaç saniyede tespit edebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.