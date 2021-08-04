Bakanlık 'fahiş fiyat' için devrede

ANKARA (DÜNYA)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, süren orman yangınları nedeniyle gerçek nedenlere dayanmayan, fahiş fiyat artışlarına izin vermeyeceklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.