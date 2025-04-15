Bakanlık harekete geçti! Zirai don sonrası değerlendirme toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nisan ayında yaşanan zirai don olayının etkilerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda bölge milletvekilleri, bakan yardımcıları ve ilgili genel müdürlerle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan görüşmede, sahadan gelen veriler ışığında zarar gören bölgeler ve alınacak önlemler ele alındı.

Toplantıda, hasar tespiti çalışmaları ile üreticilerin durumuna ilişkin kapsamlı bilgi paylaşan Bakan Yumaklı, zararın boyutu ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu.

"Meyvelerde ciddi hasar var"

Toplantıya katılan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Bakan Yumaklı’nın yaptığı sunumda stratejik ürünlerde büyük bir sorun olmadığının belirtildiğini aktardı. Babacan, “Hububat gibi temel ürünlerde ciddi bir sıkıntı görünmüyor, ancak meyve üretiminde büyük kayıplar yaşandığını öğrendik” dedi.

Bakan Yumaklı’nın konuyu detaylı şekilde takip ettiğini vurgulayan Babacan, “Milletvekillerimizle sahadan tespitlerimizi, çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi Sayın Bakanımıza uzun uzun anlattık. Hepsini teker teker not aldı. Sayın Bakanımız, bugünkü Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Kabine üyelerimize hem kendi sunumunu hem de bizim tespit ve taleplerimizin yer aldığı uzun bir sunum yapacakmış. Ardından da inşallah devlet olarak atılacak adımlar belirlenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

TARSİM’e kayıtlı olmayan çiftçilerin büyük kısmının bu süreçte zor durumda kaldığını söyleyen Babacan, destek mekanizmalarının bu çiftçileri de kapsayacak şekilde ele alınmasının önemine dikkat çekti.

"Gerçek hasar tabloyu havalar ısındıkça göreceğiz"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da toplantıya katılan isimler arasındaydı. Açıkkapı, son 30 yılın en düşük sıcaklıklarının görüldüğünü belirterek birçok ilde ciddi zararlar meydana geldiğini dile getirdi.

Hasar tespit çalışmalarının başladığını aktaran Açıkkapı, önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla birlikte gerçek zararın boyutunun daha net ortaya çıkacağını açıkladı.

Açıkkapı ayrıca üreticilere TARSİM sigortasına daha fazla önem verme çağrısı yaptı. Açıkkapı “TARSİM diye bir sigorta var. Üreticilerimizin buna biraz daha önem vermelerini arzu ediyoruz. Yapacakları TARSİM sigortasıyla afetlerden daha az etkilenmiş olacaklar. Alo TARSİM 172 hattına veya bulundukları illerde acentelere müracaat etmelerini isteriz”