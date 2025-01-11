Bakanlık iki belediyeye müsilaj cezası kesti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilaj denetimleri kapsamında iki belediye ve dört işletmeye idari para cezası işlemi uyguladıklarını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yedi ilde eş zamanlı olarak denetim ve izleme çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetim sonrasında ise çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile dört ayrı işletmeye toplam 10,3 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

"Denetim çalışmalarımız devam edecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız ekiplerince Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim ve izleme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda şu ana kadar 389 denetim gerçekleştirdik. Marmara Denizi havzasında yürütülen müsilaj denetimlerinde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile 4 ayrı işletmeye toplam 10,3 milyon TL idari para cezası uygulandı. İzleme ve denetim çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek."