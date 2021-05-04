Bakanlık İmamoğlu hakkında ön inceleme başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde gerçekleşen anma törenine katılmıştı. Bu sırada Fatih Sultan Mehmet’in eşi Gülbahar Hatun Türbesi’ni ziyaret eden İmamoğlu’nun bahçede yürürken ellerini arkasından bağladığı bir fotoğrafın yayınlanması üzerine İçişleri Bakanlığının harekete geçtiği ve mülkiye müfettişi görevlendirdiği öğrenildi.

Mülkiye müfettişinin ifade talebinde, “2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası ile ilgili ifadenizi istiyoruz." ibaresi yer aldı.

İçişleri Bakanlığının başlattığı bu incelemenin, soruşturma öncesi ön inceleme niteliği taşıdığı belirtildi.