Bakanlık, İmamoğlu hakkında soruşturmaya izin vermedi

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "Ellerini arkadan bağlayıp Fatih Sultan Mehmet’e ait türbeye saygısızlık yaptığı ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, ziyaret ettiği belediye başkanlarının ve anılan partinin teröre olan yardımlarını desteklediği" iddiaları ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatılmıştı.

Ön inceleme kapsamında istenen yazılı ifadesini 5 Mayıs'ta vermesinin ardından çalışmalarını tamamlayan müfettiş, 7 Mayıs'ta düzenlediği raporu bakanlığa sundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine başlatılan ön inceleme sonucunda hazırlanan raporda her iki konuda da iddiaların ispat edilmediği belirtildi. Söz konusu rapor üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılmasına izni verilmedi.

İmamoğlu'yla ilgili soruşturma izni verilmemesi kararı ilgililere tebliğ edilecek.