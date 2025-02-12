Bakanlık kararını verdi! Sağlığı tehdit eden okul çantaları toplatılıyor...

Piyasada bulunan ve içeriğiyle tüketicilerin sağlığına zarar verme potansiyeli yüksek olan ürünler için Ticaret Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık tarafından çocukların sağlığını korumaya yönelik alınan yeni bir kararsa, Diakakiç marka okul çantalarını kapsıyor. Yapılan testler sonucunda, içeriğindeki kurşun miktarının limit değeri aştığı saptanan ürünün satışı Bakanlık tarafından yasaklanırken, ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Söz konusu karar ve alınma sebebine dair detaylı bilgiye tüketiciler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden ulaşabiliyor.