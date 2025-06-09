Bakanlık, Madleen'deki Türkler için harekete geçti: Serbest kalmaları için gerekli girişimler yapıldı

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve Gazze açıklarında İsrail tarafından kaçırılan Madleen gemisindeki 12 aktivistin Givon Cezaevine götürüldüğü ve ayrı hücrelere konulduğu iddia edilirken Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi.

Bakanlık kaynalarınca yapılan açıklamada, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşmasının beklendiği, gemide vatandaşı bulunan ülkelerle de temas halinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenmektedir. Gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapıldı. Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halindeyiz.

"2 vatandaşımız için girişimlerimiz sürüyor"

Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır.

Gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halindeyiz. Süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın aileleri düzenli olarak bilgilendirilmektedir."