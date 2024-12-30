Bakanlık Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edecek

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada dün karar belli oldu.

Buna göre tutuklu yargılanan 4 sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Nevzat Bahiyar'ın aldığı ceza ise yetersiz bulununca sosyal medyada tepki topladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da davada verilen cezaların yüreklere su serptiğini ancak Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen cezaya mahkemenin gerekçeli kararının açıklanmasının ardından itiraz edeceklerini bildirdi.