Bakanlık önünde ambulanslı eylem
Sağlık Bakanlığı önüne gelen bir ambulans şoförü, Bakan Koca ile görüşmek istediğini söyleyerek kendini araca kilitledi. Şoför, "Oksijen tüplerini açtım. Fahrettin Koca buraya gelmezse ambulansı patlatırım." dedi.
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Sağlık Bakanlığı önüne gelen bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmek istediğini söyledi.
Bakanlık önünde kendini araca kilitleyen sürücü, “Hasta haklarını savunmak adına yapıyorum. Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat hastane hastane dolaştım, hastayı bırakacak yer bulamadım. Sağlık bakanının gelmesini istiyorum.” dedi.
Şoför, "Oksijen tüplerini açtım. Fahrettin Koca buraya gelmezse ambulansı patlatırım." diye konuştu.