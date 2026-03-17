Bakanlık paylaştı: Çocuklara satılan ürün yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini ülke genelinde sürdürüyor. 81 ilde yapılan kontroller kapsamında mevzuata aykırı bulunan ürünler kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor.

Parmak boyası yasaklandı

Bakanlık, 16 Mart tarihli son açıklamasında dikkat çeken bir ürünü daha listesine ekledi. “Collex” markasına ait “6 renk parmak ve yüz boyası”nın satışının yasaklandığı ve ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildiği bildirildi.

Yapılan incelemelerde söz konusu ürünün kimyasal testleri geçemediği tespit edildi. Bakanlık açıklamasında ürünün güvensizlik gerekçesi şu ifadelerle aktarıldı:

"Oyuncak güvenliği yönetmeliği Ek-2 Kısım-C’de belirlenen kimyasallar için özel limit değerleri ve Ts En 71-9&10&11 test metotlarına göre koruyucular başlığı altında 2-Metilisothiazolin-3 (2H) –On (Cas Numarası:2682-20-4)” kimyasalından (Limit Değer:0,25Ppm Siyah: 0,1Ppm, Yeşil: 0,4Ppm, Mavi: 0,4Ppm, Kırmızı: 0,8Ppm, Sarı:0,4 Ppm, Beyaz: 0,5Ppm“Kalır” sonucu almıştır."