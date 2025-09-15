Bakanlık paylaştı... Görüntüler mide bulandırdı!

Melikgazi’de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda Denetim Ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit etti.

O anlar bakanlığın sosyal medya hesabından da paylaşılırken, etler imha edildi.

"Halk sağlığını tehdit edenlere sıfır tolerans"

Bakanlıktan, mide bulan görüntülere ilişkin yapılan açıklamasında "Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir." denildi.