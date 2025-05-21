Bakanlık piyasadan toplatıyor: Bu oyuncak artık satılamayacak

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığına yönelik tehdit oluşturduğu belirlenen bir oyuncağın satışını yasakladı. 21 Mayıs tarihli duyuruda, “Squishy Jelly Balls” olarak bilinen yumuşak oyuncağın güvenlik testlerinden geçemediği ve piyasadan toplatılacağı açıklandı.

Bakanlık, denetimlerde tespit edilen güvensiz ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ederken, insan sağlığı açısından tehlike arz eden ürünlere karşı önlem alıyor. Son yasak kararıyla birlikte “Squishy Jelly Balls” isimli oyuncağın çocuklar için risk taşıdığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, oyuncağın üzerindeki çıkıntı parçanın 22.9 newton kuvvetinde koparak küçük parça silindirine girdiği ve bu durumun yutma riski oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, ürün ambalaj kalınlığının da 0.038 mm'den daha ince olması nedeniyle güvenlik standartlarını karşılamadığı kaydedildi.

Alınan kararla birlikte bu ürünün satışı yasaklanırken, piyasada bulunan tüm ürünlerin toplatılmasına karar verildi.