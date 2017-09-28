Bakanlık, Türk gemilerinin Siyah Liste'ye düşmemesi için önlem aldı

28 Eylül 2017

Bazı Türk gemilerinin son günlerde Yunan limanlarında tutulması, Paris Memorandumu (Paris MoU) kapsamında 2009 yılından bu yana Beyaz Listede yer alan Türkiye'yi Siyah Liste'ye düşürme girişimi olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin 2007 yılına kadar yer aldığı bu listede önce Gri'ye sonra, 2009 yılında Beyaz'a geçildi. Bu sayede dünya denizlerinde Türk gemilerine denetim uygulama sayısı azaldı. 2010 yılında Türk bayraklı 758 gemi denetlenirken bu sayı 2016'da 415'e düştü. Limanlarda tutulan gemi sayısı 2010'da 34, 2016 yılında ise 21'e kadar geriledi.

Bu yıl ise alıkonulan 13 gemiden 5'i hala Yunan limanlarında tutuluyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Yunanistan'ın Türk gemilerine karşı tutumu nedeniyle bazı önlemler aldı. Bu kapsamda 25 Eylül 2017 tarihinden itibaren Türk bayraklı ticari yatların, 12 Ekim 2017'den itibaren de düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin Yunan kara sularına seferi yasaklandı.

"Gemilerin Yunan adalarında alıkonulmasına anlam veremiyoruz"

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, yaptığı açıklamada, Türk bayrağı taşıyan gemilerin Yunan adalarında alıkonulmasına bir anlam veremediklerini söyledi.

Türkiye ve Yunanistan'ın bir denizi paylaşan iki dost ülke olduğunu vurgulayan Öztürk, "İki ülkenin başbakanları 2013'te İzmir'de bir araya geldi ve bu görüşmelerde başta turizm sektörü olmak üzere deniz ticareti ve taşımacılığında iş birliği kararı alındı." diye konuştu.

Öztürk, 24 metrenin altındaki özel yapım guletlerden 4'ünün incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle alıkonulmasının yanlış bir değerlendirme olduğuna dikkati çekti.

Beyaz Liste ticari açıdan avantaj sağlıyor

Yaz döneminde Türkiye'den Yunanistan'a 1,5 milyon turistin gittiğini anımsatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Türk gemilerinin son dönemde Yunan limanlarında alıkonulmasını, Paris MoU kapsamında 2009 yılında Beyaz Liste'ye giren Türkiye'yi Siyah Liste'ye düşürme girişimi olarak değerlendiriyoruz. Ancak ülkemiz bu konuda da bazı önlemler almaya başladı. Türk bayrağının denizlerde zarar görmemesi için atılan her adıma destek verilmeli. Çünkü Türkiye'de çok özel gemiler inşa ediliyor.

Beyaz-Gri-Siyah listeler, çoğunluğunu Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu Paris Memorandumu'na üye ülke limanlarında, son 3 yıl içerisinde denetlenen ve tutulan toplam gemi sayısı ve yüzdesi göz önüne alınarak yapılan hesaplama ve değerlendirme sonucunda oluşturuluyor. Türkiye'nin Beyaz Liste başarısı ise Türk bayraklı gemilere ticari açıdan avantaj sağlıyor.

Kaynak: AA