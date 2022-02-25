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Bakanlık, Türk taşımacılar için alternatif güzergahları açıkladı

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Ukrayna'da yaşanan çatışmalar nedeniyle taşımacıların alternatif yollarla Türkiye'ye dönebilmeleri için bir dizi önlem aldı.

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Buna göre, Macaristan transit, Romanya Transit geçiş belgeleri doğrudan dağıtım ofislerince verilecek. Polonya Transit Bulgaristan Transit geçiş belgeleri doğrudan temin edilebilecek.

Ayrıca Ukrayna Belarus Üzerinden Rusya'ya varmış olan taşımacılar, Rusya Gürcistan üzerinden dönebilmek için Gürcistan transit geçiş belgeleri doğrudan temin edilecek.

Açıklamada ayrıca Moldova, Slovakya, Polonya geçiş belgelerinin serbestleşmiş olduğundan ayrıca geçiş belgelerine ihtiyaç almadığı belirtildi.

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