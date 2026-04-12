Bakanlık uyardı: Biber görüntüleri manipülasyon

Ticaret Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları tarafından, bir üreticiye ait biberlerin hayvanlara yem olarak verilmesine ilişkin görüntülerin sanki yeni yaşanmış bir olaymış gibi dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğine işaret edildi.

Söz konusu görüntülerin Ağustos 2025'te meydana gelen bir olaya ait olduğu ve 7 Ağustos 2025'te Bakanlıkça derhal inceleme ve denetim süreci başlatıldığı anımsatılan açıklamada, Bursa Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan yerinde incelemeler neticesinde olayın tüm yönleriyle araştırılmasının sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, konunun adli mercilere intikal ettirildiği belirtilerek, "Bugün söz konusu görüntülerin eski tarihli olmasına rağmen yeni yaşanıyormuş izlenimi oluşturacak şekilde kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulması, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir manipülasyon girişimidir. Ayrıca söz konusu görüntülerin eski tarihli olmasına ve yalnızca hayvanların beslenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir uygulamaya ilişkin olmasına rağmen, üretici ile tüketici arasında bir sorun varmış izlenimi oluşturacak şekilde kışkırtıcı bir amaç ve dille dolaşıma sokulması, açıkça gerçek dışı ve kışkırtıcı nitelikte bir yalan haber yayımıdır." ifadesi kullanıldı.

Yayını yapan kişi ve kurumlarla ilgili adli süreç başlatıldı

Kamuoyunu yanıltıcı, çarpıtılmış ve maksatlı içerikler ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye yönelik paylaşımlarla yalan haber yayılmasının, ilgili mevzuat kapsamında suç teşkil ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür paylaşımları yapan ve yayan kişi ile hesaplar hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçler titizlikle yürütülecektir. Bu kapsamda, 'gerçekten uzak ve maksatlı paylaşımın' yayınını yapan kişi ve kurumlarla ilgili adli süreçler derhal başlatılmıştır, konu ilgili Cumhuriyet başsavcılığına iletilmiştir. Bakanlık olarak, yaş sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığın sağlanması, usule aykırı uygulamaların önlenmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlarla mücadele edilmesi, dürüst üreticilerimizin ve tüketicilerimizin haklarının korunması amacıyla denetim ve hukuki süreçlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."