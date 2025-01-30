Bakanlık ve AFAD heyeti Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulundu
Kartalkaya'da geçen hafta 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'e ilişkin soruşturma kapsamında olay yerinde yapılan incelemeler sürüyor. Olay yerine bugün de araştırma yapmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD personelinden oluşan heyet gitti.
21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasına ilişkin soruşturma sürüyor.
Hakkında soruşturmanın devam ettiği Grand Kartal Otel'de bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD personelinden oluşan heyet incelemelerde bulundu.
Kayak merkezine gelen Bakanlık ve AFAD personelinden oluşan inceleme ekibi, Jandarma Arama Kurtarma timi nezaretinde otele girdi.
Yangın mahallinde yaklaşık 2,5 saat inceleme yapan heyet, daha sonra bölgeden ayrıldı.