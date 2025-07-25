Bakanlıklar harekete geçiyor: Orman yangınları için Risk Yönetim Ekibi kurulacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Külliye’de düzenlenen toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında son gelişmeler ve alınacak önlemler ele alındı. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın artırdığı riskler nedeniyle her bakanlığa önleyici tedbirleri artırma talimatı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, öncelikli bölgeleri ve acil eylemleri belirleyecek bir Risk Yönetim Ekibi kurulmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz katıldı.
Toplantıda, son dönemde etkili olan yüksek sıcaklık, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın orman yangını riskini artırdığına dikkat çekilerek, bu kapsamda alınacak ilave tedbirler ele alındı.
Her bakanlık isk değerlendirmesi yapacak
Toplantıda yangınlarla mücadelede daha hızlı ve etkili adımlar atılması amacıyla her bakanlığın, kendi alanında risk değerlendirmesi yaparak özellikle önleyici adımlara ağırlık vermesi kararlaştırıldı. Bununla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda, yangın riski en yüksek bölgelerin belirlenmesi ve acil eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla özel bir Risk Yönetim Ekibi kurulmasına karar verildi.