Bakanlıklar harekete geçiyor: Orman yangınları için Risk Yönetim Ekibi kurulacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz katıldı.

Toplantıda, son dönemde etkili olan yüksek sıcaklık, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarın orman yangını riskini artırdığına dikkat çekilerek, bu kapsamda alınacak ilave tedbirler ele alındı.

Her bakanlık isk değerlendirmesi yapacak

Toplantıda yangınlarla mücadelede daha hızlı ve etkili adımlar atılması amacıyla her bakanlığın, kendi alanında risk değerlendirmesi yaparak özellikle önleyici adımlara ağırlık vermesi kararlaştırıldı. Bununla birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda, yangın riski en yüksek bölgelerin belirlenmesi ve acil eylemlerin hayata geçirilmesi amacıyla özel bir Risk Yönetim Ekibi kurulmasına karar verildi.