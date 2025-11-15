Bakanlıklardan gıda zehirlenmelerine karşı uyarı

Uzmanlara göre, masum görünümlü bazı bitkiler sinir sistemini etkileyen güçlü zehirleyici maddeler barındırıyor. Bu toksinler kısa sürede görme kaybı, bilinç değişikliği ve solunum yetmezliği gibi ağır sonuçlara neden olabiliyor. Bakanlık, etiketi olmayan, kaynağı bilinmeyen ve kayıt dışı gıdaların tüketilmesinin ciddi sağlık tehdidi oluşturduğuna dikkat çekiyor. İnternet ve sosyal medya üzerinden satılan “organik” ya da “ev yapımı” ürünlerde de denetim eksikliği riski bulunduğu belirtiliyor.

Toplu yemeklerde peş peşe vakalar

Son dönem gıda zehirlenmelerinin çoğu düğün, kutlama, taziye ve mevlit yemekleri ile öğrenci yurtları gibi toplu servis yapılan yerlerde yaşandı. Bu olaylarda tek tencerede pişen yemeklerin uzun süre bekletilmesi, uygun olmayan taşıma koşulları, çapraz bulaşma ve hijyen yetersizliklerinin öne çıktığı ifade ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri yoğunlaştırdı

Bakanlık, 81 ilde yaptığı denetimlerde toplu tüketim noktalarının kayıt/onay durumlarını, temizlik koşullarını ve saklama sıcaklıklarını düzenli olarak inceliyor. 2025 yılı genelinde gerçekleştirilen 1 milyon 103 bin 52 denetimde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 25 bin 749 idari para cezası kesildi; toplamda 2 milyar 206 milyon 162 bin 590 TL tutarında yaptırım uygulandı ve 495 işletme için savcılığa suç duyurusu yapıldı.

İstanbul’da faaliyet gösteren 135 bin 717 işletmede ise bu yıl şimdiye kadar 192 bin 148 resmî kontrol gerçekleştirildi; 8.026 işletmeye para cezası kesildi ve 79 dosya Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Beşiktaş Ortaköy Mahallesi’nde bulunan 138 işletmeye yönelik 202 kontrol yapıldığı da bildirildi.

Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerde gıda farkındalığını artırmak için sosyal medya bilgilendirmeleri, okul programları ve işletmelere yönelik eğitimler düzenliyor. Türkiye bu yıl Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin #SafeSafe2Eat kampanyasında da yer aldı.

Dikkat edilmesi gerekenler...

Yemekler pişirildikten sonra en kısa sürede tüketilmeli; oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli Sıcak tutulacak gıdalar 65C’nin altına düşmemeli, bu sıcaklıkta 3 saatten fazla bekletilmemeli. Catering firmalarının Bakanlık İşletme Kayıt Belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilmeli. Çiğ ve pişmiş ürünler aynı ekipmanla hazırlanarak çapraz bulaşmaya yol açılmamalı. Et, pilav ve salatalar kapalı kaplarda taşınmalı. Kullanılan suyun içilebilir nitelikte olması sağlanmalı; kuyu veya tanker suları için analiz raporu bulunmalı. Artan yemekler ertesi gün yeniden ısıtılarak servis edilmemeli. Belirti gösteren kişiler (bulantı, karın ağrısı, halsizlik) hemen 112’ye yönlendirilmeli. Toplu yemek sağlayan işletmeler her öğünden en az 72 saat numune saklamak zorunda.